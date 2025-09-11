تصريح جديد من المرور بشأن كاميرات المراقبة ورصد المخالفات

وقال مدير المرور العامة عدي سمير في تصريح للسومرية نيوز إنه "سيتم خلال الأشهر الأربعة القادمة تثبيت 50 كاميرا و20 رادارا كمرحلة أولى، وستليها المرحلة الثانية التي ستشمل تثبيت 48 كاميرا و20 رادارا، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة بنفس العدد".وتابع أن "العمل جار على مشروع تحويل جميع التقاطعات إلى ذكية لتحديد الطرق المزدحمة ورصد المخالفات التي يرتكبها السائقون"، لافتا إلى أنه "خلال سنة واحدة ستكون جميع شوارع العاصمة مراقبة بالكاميرات بالكامل".