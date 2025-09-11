ويصف شهود عيان الأزمة بأنها "إبادة"، حيث بدأ السكان بالهجرة اليومية بعد مشاهدة نفوق الذي يمثل مصدر رزقهم الرئيسي، وسط صمت الجهات الحكومية المعنية وعدم اتخاذ أي إجراءات عملية على أرض الواقع.بحسب المصادر المحلية، فإن أسعار الجاموس تراجعت بشكل غير مسبوق، إذ كان سعر الحيوان الواحد في السابق يصل إلى خمسة ملايين دينار، أما اليوم فلا يتجاوز مليون ونصف إلى مليونين دينار، ما يعكس الخسائر الفادحة التي تكبدها الأهالي جراء الأزمة.بدأ السكان بالهجرة بشكل يومي، وهو ما يعكس حجم الأزمة وفداحة التدهور في الظروف المعيشية. وقال الأهالي إنهم باتوا مضطرين للنزوح بحثاً عن مصادر مياه صالحة للشرب، وأراضٍ صالحة للزراعة، ومراعي للحيوانات.وأشار شهود عيان للسومرية نيوز إلى غياب أي تحرك من الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك ووزارة الزراعة، رغم تفاقم الأزمة بشكل يومي وظهور آثارها الملموسة على السكان. ويطالب الأهالي الجهات الرسمية بالتدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من الثروة الحيوانية والموارد المائية، وإعادة تأهيل الهور لضمان استدامة الحياة البيئية والاقتصادية فيه.