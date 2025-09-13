بالفيديو.. وحش آلي في سوق الحي ببغداد

وذكر مراسل ، ان "اليات البلدية باشرت برفع التجاوزات من سوق الحي وفتح الشارع امام حركة سير العجلات".وأضاف ان "ذلك سيخفف من الزخم المروري في هذه المنطقة والمناطق المجاورة".