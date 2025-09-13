بالفيديو.. حريق كبير في الكوت

وقال مراسل نيوز، ان "حريقا كبيرا اندلع في غابات الكارضية بمدينة ، وامتد الى مناطق واسعة ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تواصل عملية اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه".