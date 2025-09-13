حرائق غابات "الكارضية" في الكوت مستمرة.. الدفاع المدني يستنفر

تواصل فرق الدفاع المدني في جهودها لإخماد حرائق غابات "الكارضية" الواقعة في قضاء ، التي اندلعت منذ عدة أيام، حيث تمتد النيران إلى مساحات واسعة من الأراضي الحرجية.

وذكرت مصادر محلية لـ ، أن الحرائق ألحقت أضرارا جسيمة ما دفع فرق الإطفاء للتدخل بشكل عاجل. وتعيق الرياح العالية محاولات السيطرة على النيران وإخماد الحريق.