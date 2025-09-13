روسيا تُحاكي هجومًا صاروخيًا على بولندا في إطار مناورات "زاباد 2025"

وقد شملت استخدام أنظمة صواريخ إسكندر الباليستية المنتشرة في منطقة ، بهدف محاكاة ضربة انتقامية ردًا على ما وُصف بـ"عدوان من دولة معادية".ووفقًا لسيناريو التدريب، تم نقل الصواريخ الروسية إلى مواقع إطلاق محددة، حيث كانت الصواريخ جاهزة للإطلاق. وقد لوحظ أن منصات إطلاق الصواريخ وُضعت على الطرق العامة، مما استدعى إغلاق الطرق لتأمين المنطقة. وقد تركزت المناورات على التدرب على الانتشار السريع وتوجيه ضربات ضد أهداف محتملة في أراضي حلف ، وخاصة في بولندا ودول البلطيق.أجريت المناورات بتنسيق وثيق مع القوات البيلاروسية، ما أثار قلقًا إقليميًا كبيرًا واعتبرها البعض استفزازية، لا سيما أن الأنشطة العسكرية الروسية تقترب بشكل متزايد من حدود حلف الناتو. ومن المرجح أن تعزز محاكاة الهجوم الصاروخي على بولندا الدعوات داخل الحلف لتعزيز موقفه الدفاعي في المنطقة.المحللون الغربيون يعتبرون مناورات "زاباد 2025" ليس فقط تدريبًا عسكريًا على عمليات قتالية واسعة النطاق، بل أيضًا وسيلة للضغط السياسي على دول الجوار. وقد أثارت تلك المناورات قلقًا متزايدًا لدى الجناح الشرقي لحلف الناتو، خصوصًا في ظل القرب الجغرافي لروسيا من الدول الأعضاء في الحلف.المصدر: ديفينس بلوج