"غرامة" تدفع سائق تكتك لحرق عجلته في بغداد (فيديو)

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بأن سائق تكتك اقدم على حرق عجلته في بسبب "غرامة مرورية".

وقال المصد في حديث لـ ، "أقدم أحد سائقي الدراجات النارية (تكتك) على إشعال النار بمركبته ضمن ".

وأضاف المصدر أن "سبب الحرق وذلك بعد غرامة مرورية عقب محاسبته من قبل مفارز المرور أثناء نصب سيطرة لكونها غير مرقمة ولا تحمل أوراقًا ثبوتية".