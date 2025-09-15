إحباط محاولة انتحار رجل في كربلاء (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مواطنا حاول الانتحار في منطقة باب طويريج وعلى الفور تم قطع سير المركبات وسارع رجال الأمن مع مفارز النجدة الى الانتقال الى اعلى الجسر".وأضاف المصدر أنه "تم ملاحظة المواطن قام برش جسمه بمادة البنزين لغرض حرق نفسه وبعد الحديث معه والتفاوض تم القاء القبض عليه وسلم الى دوريات النجدة".