بمعول الاستثمار تُهدمُ الحدائقُ العامةُ.. منطقة اليرموك شاهدة على الحادثة (فيديو)

تتحول إلى مجمعات سكنيةالأهالي أكدوا أن "هذه لم تكن مجرد متنفس طبيعي للعائلات فحسب، بل كانت متنفساً للمرضى وزوارهم أيضاً لقربها من "، محذرين من أن "تحويلها إلى مجمعات سكنية سيضاعف من معاناة السكان بسبب الاختناقات المرورية والضغط على الخدمات".قرارات حكومية غائبة عن التنفيذوبحسب متابعين، فإن "ما يجري في يتعارض مع قرار رئاسة القاضي بمنع التجاوز على المناطق في العاصمة والمحافظات، إلا أن استمرار هذه الممارسات يكشف عن غياب الرقابة الفعلية وضعف تطبيق القوانين".مطالبات بمعالجات عاجلةأهالي المنطقة دعوا الجهات المعنية إلى "اتخاذ إجراءات صارمة توقف هذه التعديات"، مشددين على أن "الحفاظ على المساحات الخضراء يمثل مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، كونها تمثل عنصراً أساسياً في التوازن البيئي والصحي لمدينة ".