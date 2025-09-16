بعد وقت قصير على افتتاحه.. اعمال حفر في ساحة عدن قرب الجسر

– محلي

نشر مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اعمال حفر في قرب الجسر الذي افتتح قبل اشهر.

ووفقا للفيديو فان "هذه الاعمال جاءت لغرض إعادة الحفر لتنفيذ أعمال خاصة بالبنى التحتية وسط استغراب وتساؤلات عن احتمال وجود خلل هندسي في المشروع".