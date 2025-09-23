Alsumaria Tv
البث المباشر
الترددات
بغداد.. اشتباك عائلي بالحجارة والرصاص إثر خلاف على الإرث (فيديو)

ترندات

2025-09-23 | 12:05
وثق مقطع مصور، اليوم الثلاثاء، مشاجرة مسلحة بين مجموعة أشخاص إثر نزاع حول إرث عائلي في بغداد.

ويظهر المقطع الذي نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واطلعت عليه السومرية نيوز، مجموعة شبان تربطهم صلة قرابة وهم يتشاجرون بالحجارة إثر خلاف بينهم على تقاسم إرث لعائلتهم.
وتطور الشجار إلى استخدام الأسلحة النارية، ولم يتضح ما إذا كان قد أدى لإصابات.
ولم تتسن معرفة من تاريخ تصوير الفيديو.
Alsumaria Tv
ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق
12:22 | 2025-09-23
واسط.. محتجون يقطعون طريق الكوت – بغداد بعد وفاة أحد ذويهم نتيجة التعذيب
11:43 | 2025-09-23
عائلة عراقية تحتفل بنجاح ابنها وعبوره مرحلة الثالث المتوسط
11:42 | 2025-09-23
أمام مدرسة.. سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب بحادث سير كارثي في بغداد
08:23 | 2025-09-23
بالفيديو.. خلل فني بمنظومة غاز سيارة مدنية يدفع لاخلاء محطة وقود في المنصور
04:42 | 2025-09-23
تحذيرات من تبعات مالية على العراق والسبب.. الغاز التركمانستاني!
04:30 | 2025-09-23

