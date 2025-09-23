بغداد.. اشتباك عائلي بالحجارة والرصاص إثر خلاف على الإرث (فيديو)

ويظهر المقطع الذي نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واطلعت عليه ، مجموعة شبان تربطهم صلة قرابة وهم يتشاجرون بالحجارة إثر خلاف بينهم على تقاسم إرث لعائلتهم.وتطور الشجار إلى استخدام الأسلحة النارية، ولم يتضح ما إذا كان قد أدى لإصابات.ولم تتسن معرفة من تاريخ تصوير الفيديو.