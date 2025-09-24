7 إصابات إثر انفجار مسيرة يمنية في "إسرائيل"

وقد سُمع دوي انفجارات وتصاعد الدخان في المنطقة السياحية بإيلات، مما دفع الجبهة الداخلية الإسرائيلية لإطلاق صفارات الإنذار في المدينة، في إشارة إلى احتمال تسلل مسيرة.وأكدت الإسعافات الإسرائيلية أنه تم نقل أربعة من المصابين إلى المستشفيات، في حين أن التحقيقات جارية لتحديد تفاصيل الحادث.