بالفيديو.. ما ضبطته دوريات المرور في احد ازقة بغداد (فيديو)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "مدير المرور الفريق عدي سمير حليم ضبط داخل احد الازقة السكنية في ، وقوف ممنوع لعجلات كبيرة (الرافعات الشوكية)، والتي تتسبب بتلف وتخسفات في البنى التحتية لشوارع العاصمة بغداد".وأضافت انه تم توجيه غرامات وانذارات لمن يوقف العجلات الكبيرة داخل الاحياء السكنية".