إجراءات قانونية بحق ضابط مرور تجاوز على أحد المواطنين

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، انه "بناءً على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديوي بقيام أحد ضباط المرور بالتجاوز على مواطن في احدى السيطرات، فقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ضابط المرور لهذا التصرف الغير مقبول في التعامل مع المواطن".واوضحت ان " حريصة كل الحرص على التعامل الانساني مع جميع المواطنين، وان اي تصرف سيئ يتحمل مرتكبه الاجراءات القانونية الصارمة".واضافت ان "هذه التصرفات الفردية جاءت خلافاً لتوجيهات ، ومدير المرور العام بالتعامل الحسن مع جميع شرائح المجتمع".