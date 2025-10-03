أزمة مياه البصرة.. محتجون يقطعون الطريق الرابط مع بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "العشرات من سكان قضاء الدير شمال واصلوا اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على أزمة المياه وتلوثها".وأضاف، ان "المعتصمين يطالبون بتعيين قائممقام كفوء لإدارة القضاء، وقاموا بقطع الطريق الرابط بين البصرة وبغداد كوسيلة للضغط من أجل تلبية مطالبهم".