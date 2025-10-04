بثاني يوم الحملة ومع حركة رياح بسيطة.. صور المرشحين تزاحم المارة بعد سقوطها

وقال مراسل ان "عدد من لوحات الدعايات الانتخابية سقطت في الشوارع والجزرات الوسطية نتيجة هبوب رياح بسيطة، ما أدى الى عرقلة المرور في بعض الشوارع".وأضاف ان "بعض هذه اللوحات تسبب حجب رؤية تؤدي الى حصول حوادث في الشوارع"، مشيرا الى ان "مواطنين دعوا المرشحين الى اختيار مناطق مناسبة اكثر لهذه الدعايات".