البصرة.. تبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً من حرب الثمانينيات (فيديو)

أفاد مراسلنا في ، اليوم الاحد، بتبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً قضوا في حرب الثمانينيات بين البلدين، في منفذ الشلامجة الحدودي.

وقال ان "منفذ الشلامجة الحدودي شهد، تبادل رفاة 70 جندياً عراقياً و48 إيرانياً قضوا في حرب الثمانينات"، دون الكشف المزيد من التفاصيل.



وتعلن بين الحين والآخر عن تسلّم رفات مجموعات من ضحايا الحرب مع ، والتي دامت لثمان سنوات خلال الماضي، حيث تخضع غالبية تلك الرفات إلى تحليلات طبية للتعرف على هويتها.