واسط.. استبعاد 40 متدرباً من عقود الداخلية يثير الاستغراب ومطالبات بالتوضيح

المتدربون الذين تم استبعادهم أكدوا، في تصريحات لـ ، أن القرار جاء دون سابق ، وبحجة "تجاوز العدد المقرر"، ما دفعهم للتساؤل عن المعايير التي تم اعتمادها في اختيار من تم الاحتفاظ بهم ضمن القوائم.وأشار عدد من المستبعدين إلى أنهم استكملوا جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة، بما في ذلك اجتياز الفحوصات والمقابلات وانهم خاضوا التدريبات لأكثر من 14 يوماً، مطالبين الجهات المعنية في بإعادة النظر في القرار وبيان الأسس التي استند إليها، تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.