تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح

اشتكى أهالي منطقة الرباط وسط مدينة من وصول مياه شرب بملوحة عالية غير صالحة للاستخدام اليومي.

وخرج عدد من سكان المنطقة في احتجاجات، تعبيراً عن غضبهم من وصول المياه المالحة إليهم، في أزمة تواصل التفاقم دون حلول.



ويُذكر أن أزمة ملوحة المياه في ناجمة عن صعود اللسان الملحي في نتيجة شح المياه القادمة من نهري والفرات، مما أدى إلى اختلاط المياه المالحة مع المياه العذبة في المدينة والمناطق المحيطة بها.