في البصرة.. حرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه

أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، بقيام العشرات بحرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن العشرات قاموا، مساء اليوم، بحرق اطارات وقطع شوارع في منطقتي التميمية والحيانية بسبب أزمة المياه"، مشيرا الى أن الشرطة قامت بملاحقتهم.

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات منها التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.