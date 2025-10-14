بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون ببغداد للمطالبة باموالهم في مصرف الوركاء

وقال مراسل ، ان "عدد من المواطنين نظموا اليوم تظاهرات امام البنك المركزي ، مطالبين بصرف أموالهم المودعة لدى ".وأضاف المراسل ان "المتظاهرين طالبوا البنك بالتدخل وإعادة الأموال لاصحابها"، مشيرا الى انهم هددوا بتنظيم اعتصام مفتوح في حال لم تتم تلبية مطالبهم".وبين ان "المتظاهرين رفعوا شعار "لا ثقة ولا مصداقية لدى مصرف الوركاء".