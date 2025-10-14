موقع نصب بوسترات انتخابية يتسبب بمشاجرة عنيفة في الموصل

نيوز- محلي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لمشاجرة حصلت على مكان نصب بوسترات انتخابية في .

وبحسب ناشطون على التواصل فأن "مجموعتين تابعتين لاحزاب سياسية تشاجرتا فيما بينهما بسبب مكان وضع البوسترات الانتخابية".

ووفقا للفيديو فان المشاجرة تسببت باصابات بين الطرفين.