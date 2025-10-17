الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544169-638963247957517988.jpeg
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
ترندات
قال رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، إن الجماهير في بغداد “واضحة ومؤيدة” للأستاذ محمود القيسي واصفًا إياه بأنه المرشح رقم واحد في بغداد، معربًا عن تمنياته بالنجاح لجميع المرشحين ومؤكدًا أن التنافس السليم حق مشروع لكل الأطراف.
2025-10-17 | 15:05
2025-10-17T15:05:38+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/7w4lrktr1k23byh7bly7ta?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d544169%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=71871021-e184-40db-a16b-085addaa7c15&InitAdsBeforePlayer=1
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
204 شوهد
قال رئيس تحالف العزم،
مثنى السامرائي
، إن الجماهير في
بغداد
"واضحة ومؤيدة" للأستاذ
محمود القيسي
واصفًا إياه بأنه المرشح رقم واحد في بغداد، معربًا عن تمنياته بالنجاح لجميع المرشحين ومؤكدًا أن التنافس السليم حق مشروع لكل الأطراف.
ودعا
السامرائي
، في تصريح خاص لـ
السومرية
، أهالي
بغداد
وكل المحافظات إلى "المشاركة الفاعلة" في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن نجاح تحالف العزم سينعكس مباشرة على خدمة المواطنين وأن برنامجه "واعد" ويهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات الناس.
وتطرق السامرائي إلى حادث اغتيال المرشح
صفاء المشهداني
، واصفًا الحادث بأنه يحمل "أهدافًا كامنة" تهدف إلى زرع الخوف ودفع المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في الانتخابات.
