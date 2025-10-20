أهالي سامراء يثمّنون جهود رئيس تحالف العزم في إعادة إكساء الطرق المهملة

وقال أحد المواطنين في تصريح صحفي، إن "البدء بإكساء طريق الضباط – الجبيرية (المعروف بشارع المكاتب) يمثل خطوة مهمة تعبّر عن حرص على تحسين واقع الخدمات الأساسية في المدينة"، مؤكداً أن "هذا المشروع طال انتظاره من قبل الأهالي ويعكس التزامًا حقيقيًا بدعم جهود الإعمار والتنمية المحلية".وأشار مواطنون آخرون إلى أن "هذه الأعمال تأتي استكمالاً لسلسلة من التي يشرف عليها رئيس تحالف العزم في ، والتي أسهمت في تحسين البنية التحتية ورفع المعاناة عن سكان الأحياء السكنية".وأكد الأهالي أن "هذه المبادرات تعكس روح المسؤولية والانتماء للمدينة"، داعين إلى "استمرار مثل هذه المشاريع الخدمية التي تلامس احتياجات الناس وتعيد الحيوية لشوارع سامراء".