بالفيديو.. حريق داخل مدرسة في النجف وانباء عن تسجيل اختناقات بين الطالبات

وقال مصدر مطلع لـ ، ان "حريقا اندلع داخل مدرسة للبنات في شارع المطار بمحافظة ، ما دفع الطالبات الى لاسطح البناية".وأضاف انه "تم تسجيل حالات اختناق بين صفوف الطالبات"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني طوقت المكان وباشرت باخماد الحريق".