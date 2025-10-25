بغداد.. انقاذ رجل حاول رمي نفسه من اعلى جسر السنك (فيديو)

وقال المصدر لـ نسوز، ان "دوريات النجدة قامت بانقاذ رجل حاول رمي نفسه من اعلى الى نهر بدافع الانتحار".واشار الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".