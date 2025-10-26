مسؤول حماية مرشحة يعتدي على سائق "تك تك" جنوبي بغداد

ووفق المقطع المتداول، فإن الحادث وقع عندما كان عنصر الحماية يستقل عجلة من نوع تاهو تابعة لموكب المرشحة، حيث نشب خلاف بسيط على أولوية المرور تطور إلى اعتداء لفظي.وظهر عنصر الحماية، وهو يتهجم على سائق الـ" " ويقول له: "راح انزل اسحك راسك".وطالب مدونون، بعد انتشار الفيديو، الجهات الأمنية بفتح تحقيق فوري في الحادث ومحاسبة المتورطين.