قبل مقتله بأيام.. فيديو جديد ليحيى السنوار في غزة

وأفادت القناة، بأنها "حصلت على الفيديو من كاميرا لأحد الجنود في بعد اغتياله، ويظهر الأيام الأخيرة ليحيي السنوار وهو يتنقل بين ركام المنازل في مدينة رفح".وتُظهر اللقطات القصيرة وهو يضع عباءة سوداء على رأسه، ويتحرك بحذر في أحد البيوت في مدينة رفح رفقة أحد أعضاء الحركة.وتأتي هذه المشاهد بعد نحو عام من مقتل السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية وُصفت بأنها الأكثر تعقيدا منذ بداية الحرب.وقبل أيام نشر الجيش الإسرائيلي، لقطات جديدة للحظة للعثور على جثة يحيى السنوار رئيس حركة حماس، الذي قتل قبل عام في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وكانت قد كشفت أنها قتلت يحيى السنوار واثنين من مرافقيه، خلال اشتباك مسلح مع جنود إسرائيليين، خلال عملية أمنية اعتيادية، في حي "تل السلطان" بمدينة رفح، يوم 16 تشرين الأول 2024، قبل أن ذلك في اليوم التالي.وكانت إسرائيل قد نشرت، العام الماضي، فيديو يوثق آخر لحظات في حياة السنوار، صورته طائرة مسيّرة، دخلت عليه شقة في مبنى سكني كان يحتمي فيه، بعد إصابته برصاص الجنود الإسرائيليين خلال الاشتباك.