وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية

وقال الوزير في حديث خاص لـ ، إن "التصدير لم يتوقف تماما عند الحادث، وإنما تم عزل مستودع (زبير 1) وبالتالي تم خسارة بحدود 600 ألف برميل في اليوم من الطاقات التصديرية".وأضاف الوزير، أنه "تم معالجة المشكلة من خلال تشغيل مستودع (زبير 2) والاستفادة من النفط في مستودع (زبير 1) من خلال أنابيب التدوير الموجودة، وبذلك تم تعويض 300 ألف برميل يوميا، يوم أمس، واليوم سيتم تعويض الـ300 ألف برميل الأخرى والرجوع الى نفس معدلات التصدير السابقة".