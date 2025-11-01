بوتين يحذر من أزمة مياه عالمية.. هذه الدول غنية؟

وجاء ذلك خلال استقباله في الكرملين لممثله الخاص لشؤون المناخ، رسلان إيدلغيريف، حيث ناقشا ملف التغيرات المناخية وأثرها على الموارد الطبيعية.وأوضح أن "مشكلة الموارد المائية تتفاقم بشكل متزايد في العالم"، مشيرا إلى أن "الوضع في مستقر، لكن بالنسبة لجيراننا، ودول ، فهي ملحة للغاية".كما دعا الرئيس الروسي إلى ضرورة الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها بلاده في مجال الموارد المائية، قائلا: "لدينا مزايا تنافسية معينة في مجال الموارد المائية، ويجب علينا استخدامها بشكل فعال".وفيما يلي لائحة الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من المياه العذبة، بحسب بيانات :* : 13.2% من احتياطيات المياه العذبة العالمية* روسيا: 10.1%* كندا: 6.7%* : 6.6%* : 6.6%* : 5%* إندونيسيا: 4.7%* البيرو: 3.8%* الهند: 3.4%* ميانمار: 2.3%