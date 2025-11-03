الصفحة الرئيسية
بالفيديو.. العثور على ركام سفن في نهر دجلة
ترندات
نمّ العثور على ركام سفن في نهر دجلة.
2025-11-03 | 05:15
2025-11-03T05:15:20+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/r7qwwlbtgsfmuwvjy1y6q?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d545787%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=877a0796-fa80-43ce-86c9-c60dacc359cc&InitAdsBeforePlayer=1
بالفيديو.. العثور على ركام سفن في نهر دجلة
117 شوهد
نمّ العثور على ركام سفن في نهر
دجلة
.
عثر شبان على ركام سفن في نهر
دجلة
بعد انخفاض منسوب المياه فيه.
العثور على طفلة عمرها 9 أشهر مرمية في نهر دجلة بصلاح الدين
05:28 | 2025-08-21
العثور على جثة شاب مطعون بسكاكين في نهر البدعة شمالي ذي قار
06:25 | 2025-09-11
مشاهد توثق استمرار ضخ مياه المجاري إلى نهر دجلة وسط بغداد
03:53 | 2025-10-31
17 نقطة في قلب العاصمة: كشف "خطير" لوزارة البيئة يفضح مصادر تلوث نهر دجلة
03:27 | 2025-08-19
ترندات
بالفيديو
نهر دجلة
السومرية
العراق
دجلة
ميا
ديو
+A
-A
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
46.69%
10:38 | 2025-11-02
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
10:38 | 2025-11-02
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
دوليات
21.69%
02:15 | 2025-11-03
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
02:15 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
محليات
16.87%
03:16 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
03:16 | 2025-11-03
الإمارات تعلن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي
رياضة
14.76%
09:58 | 2025-11-01
الإمارات تعلن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي
09:58 | 2025-11-01
المزيد
انهيار جزء من برج تاريخي في روما وانتشال 4 أشخاص من تحت الأنقاض
07:45 | 2025-11-03
أكثر من 570 مرشحا يتنافسون على مقاعد البصرة
04:10 | 2025-11-03
بعد ساعات.. افتتاح مستشفى قوى الأمن للمرة الأولى بتاريخ الداخلية (فيديو)
14:45 | 2025-11-02
حريق كبير في مدينة شيراز جنوبي إيران
14:24 | 2025-11-01
بالفيديو: طلاب يعتدون بالضرب على استاذهم
09:32 | 2025-11-01
شاب يوثق ابن يعتدي بالضرب على أبيه.. فيديو
09:31 | 2025-11-01
