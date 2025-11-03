انهيار جزء من برج تاريخي في روما وانتشال 4 أشخاص من تحت الأنقاض

شهدت العاصمة الإيطالية اليوم حادثا مأساويا إثر انهيار جزء من برج "كونتي" التاريخي الذي يعود إلى العصور الوسطى ويقع في قلب .

وبحسب وسائل إعلام، فقد تم انتشال أربعة أشخاص من تحت الأنقاض، دون أن توضح بعد حالتهم الصحية.



ويُعد برج كونتي أحد المعالم المعمارية البارزة في ، إذ يعود تاريخه إلى القرون الوسطى ويجذب سنويًا عددًا كبيرًا من الزوار المهتمين بالتراث التاريخي للمدينة.