حولت صور المرشحين الى منزل.. ام واطفالها يسكنون "جزرة وسطية" في بغداد

وحصلت ، على فيديو لامرأة وهي مفترشة الارض دون مأوى في احدى الجزرات الوسطية بشوارع ، حيث قامت بتحويل صور المرشحين الى سقف وجدران لحمايتها مع اطفالها الاربعة.وبحسب الفيديو، المرأة الى انه "افترش الارض منذ مدة طويلة واغير اماكن تواجدي مع اطفالي من مكان لاخر بسبب المياه التي تطلق يومياً لسقي الزرع الموجود بالجزرات الوسطية".و اكملت انه "لدي 4 اطفال ووالدهم متوفى"، مبينة انه "اشخاص قامو بطردي من مكاني هذا وذلك من اجل سقي المزروعات ايضاً".ودعت المرأة جميع المسؤولين الى "مساعدتها او صرف لها مبلغ لغرض ايجار منزل، لانه وبحسب قولها عليها مغادرة المكان الذي تتخذه كمأوى بسبب مطالبة القائمين عليه بذلك".