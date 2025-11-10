لقطات أولى من انفجار نيودلهي

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، صورا أولية لانفجار مدينة نيودلهي والذي خلف 8 قتلى في حصيلة أولية.

ولم تذكر وسائل الاعلام طبيعة الانفجار، الا ان مصادر امنية ذكرت ان حصيلة القتلى أولية وقابلة للزيادة.