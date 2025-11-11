رسمياً.. انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية

وأكدت المفوضية أن الاقتراع جرى بانسيابية عامة في مختلف المحافظات، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية بدأت بعمليات الفرز والعد الأولي للأصوات داخل المراكز.ومن المقرر أن تُعلن المفوضية نسب المشاركة النهائية والنتائج الأولية خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال تدقيق البيانات وإيصال صناديق الاقتراع إلى مراكز العد المركزية في المحافظات.