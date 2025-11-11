السامرائي يدعو القوى السياسية الى الوفاء بالوعود التي قدمتها للناس

وقال في كلمة له، "مع انتهاء مرحلة الاقتراع وبدء فرز الاصوات اتقدم بجزيل الشكر والامتنان على مشاركتكم الواسعة والفاعلة والتي اكدت ان هذا الشعب لا يخذل الديمقراطية حين تمنح له الفرصة ولا يتراجع حين تعطى له الثقة".

وأضاف أن "الامانة الان في اعناق الجميع"، مردفا "اننا في كتلة العزم نؤمن أن الانتخابات لا يجب ان تكون معركة شعارات بل هي بداية لمسار وطني جديد قوامه العمل والشراكة الحقيقية والخدمة العامة".

وتابع السامرائي "ندعو جميع القادة السياسيين وكل القوى المتنافسة الى الوفاء بالوعود التي قدموها للناس لترجمتها الى افعال ملموسة تليق بثقة المواطن العراقي"، داعيا التيار الصدري الى المشاركة في الحكومة المقبلة.

وشهد ، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، إجراء انتخابات برلمانية هي السادسة التي تجري في عموم البلاد بعد أحداث العام 2003.