أربيل.. أنصار مرشح يغلقون طريقا عاما لعدم فوزه بالانتخابات (فيديو)



ـ محلي



أغلق أنصار أحد المرشحين الخاسرين طريقا عاما في اعتراضا على نتائج الانتخابات وعدم فوز المرشح بعد اعلان النتائج.



وأظهرت مشاهد مصوّرة إغلاق طريق عام من قبل أنصار المرشح في قضاء شيخان لعدم تحقيقه الفوز منذ يوم أمس ولغاية الآن، بحسب شهود عيان.