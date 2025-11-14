حريق قرب مخازن مفوضية الانتخابات في النجف (فيديو)

وذكرت ، ان "فرقنا تستبسل لإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للمواد الغذائية في قضاء الكوفة بمحافظة الأشرف، وذلك بإشراف مدير الدفاع المدني بالمحافظة، العقيد رباح ، وبمشاركة عدد من فرقنا التخصصية والساندة، دون تسجيل أي إصابات بشرية".وقال مصدر محلي للسومرية نيوز، ان الحريق في مخزن المواد الغذائية اندلع بالقرب من مخازن مفوضية الانتخابات.لكن فرق الدفاع المدني اكدت لاحقا السيطرة على الحريق ومنع تمدده لمخازن مفوضية الانتخابات.