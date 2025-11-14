كلاب سائبة تهاجم امرأة بصرية.. الأخيرة تتصدى بعبائتها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر امرأة وهي تسير برفقة ابنتها في أحد أحياء ، قبل أن تفاجئهما مجموعة من الكلاب السائبة وتقترب منهما بطريقة عدوانية.

ويوثق الفيديو لحظة محاولة الكلاب الاقتراب من الطفلة، فيما سارعت الأم للتصدي لها مستخدمة عباءتها لدرء الهجوم وحماية نفسها وابنتها، قبل أن تتمكن من إبعادهم والابتعاد عن المكان بسلام.



وتدعو منظمات محلية، الجهات المختصة إلى تبني برامج فعالة لمعالجة ظاهرة الكلاب السائبة، سواء عبر حملات السيطرة والتطعيم أو إنشاء ملاجئ خاصة تقلل من وجودها داخل الأحياء السكنية.