السماء تغيث العراق وترفع منسوب المياه في دجلة

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يبين ارتفاع مناسيب المياه بشكل ملحوظ جدا في نهر ، بعد استقباله كميات كبيرة من الامطار والسيول القادمة نحوه.وتفاعل متصفحو مواقع التواصل مع الفيديو ودعوا الجهات المعنية الى ضرورة الاستفادة من هذه المياه في أوقات الجفاف وندرة الماء.وكشفت بيانات الطقس، عن استعداد مناطق شمال ومنابع دجلة والفرات في لواحدة من أثقل الحالات المطرية هذا الموسم، حيث تشهد المناطق الجبلية تفريغ رعدي متكرر للغيوم الركامية الكثيفة.وأكدت ، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025) العمل على استثمار الأمطار بما ينعكس بشكل إيجابي على الخزين المائي.