هجوم مباغت بعد إغلاق صناديق الاقتراع.. لحظة استشهاد مقدم في طوزخورماتو

ويوم أمس السبت، نعت ، احد ضباطها الذي استشهد خلال حماية مركز انتخابي.وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "ببالغ الحزن والأسى، تنعى الوزارة المقدم مصطفى نعيم جارالله، المنسوب الى الفوج الأول لواء مغاوير الثامن والثمانين ، الذي استشهد بعد تعرضه للإصابة خلال حماية المركز الانتخابي وصناديق الاقتراع قبل أربعة أيام".