شرطة الديوانية تعلن اعتقال شخص قتل شقيقيه لارتكابه مجزرة

وقالت القيادة في بيان، "في جريمة مروعة يندى لها جبين الإنسانية حصلت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الاحد في إحدى المناطق النائية التي تبعد عن قضاء ال بدير 30 كم بعد أن اقدم احد المجرمين الذي لم يمض على خروجه من السجن سوى سبعة أيام، على قتل والده ووالدته وزوجة شقيقه الحامل، في الوقت الذي اقدم فيه احد اشقائه على قتله في الحال".وأضاف البيان "بعد وصول الاخبار عن طريق الاستجابة السريعة ٩١١ وصلت القوات الأمنية على الفور لمحل الحادث والقت القبض على المتهم مع ضبط السلاح المستخدم في الجريمتين".وتابع "على الفور انتقل قائد شرطة اللواء مع فريق عمل يتألف من مدير استخبارات وارهاب ومدير مكافحة الإجرام ومدير الأدلة الجنائية ومدير قسم عفك للإشراف بشكل شخصي على التحقيق في الجريمة المروعة التي كان سببها الخلافات العائلية".وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني، بمقتل 5 اشخاص بمجزرة عائلية، نفذها احد أبنائها قبل ان يتم قتله أيضا على يد شقيقه.وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "محافظة الديوانية شهدت جريمة مروعة حيث اقدم ابن على قتل ابيه ووالدته، ثم قتل زوجة أخيه الحامل".وأضاف انه "بعد تنفيذه الحادث اقدم اخاه على قتله، لتصبح الحصيلة 5 ضحايا من عائلة واحدة".