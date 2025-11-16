بالفيديو.. مرشحة ترفع أعمدة الكهرباء التي وزعتها بعد خسارتها في الانتخابات

نيوز- محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام مرشحة برفع أعمدة الكهرباء التي وزعتها بعد خسارتها في الانتخابات.

ووفقا للشهود عيان والناشطين فأن "احدى المرشحات قامت برفع أعمدة الكهرباء التي وزعتها خلال حملتها الانتخابية بسبب عدم تصويت بعض اهالي المنطقة لها في ".