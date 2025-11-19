شهود عيان يروون للسومرية تفاصيل حادثة مدرسة القدوس في اليوسفية (فيديو وصور)

وقال أحد سكان المنطقة إن "المدرسة متهالكة منذ سنوات، حتى إن سياجها ثُبّت بالأعمدة بسبب ضعف البناء"، مضيفًا أن " وقع بالتزامن مع بدء أعمال صيانة للبنية التحتية للمدرسة، ما أدى إلى سقوط السقف بشكل مفاجئ".وأشار الشاهد إلى أن هذه "ثالث مدرسة تسقط في المنطقة، لكن الإعلام لم يسلّط الضوء على الحوادث السابقة"، داعيًا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل.فيما أكّد شاهد آخر أن "الأمطار الأخيرة دمّرت أجزاء واسعة من المدرسة، والبنية التحتية أصبحت غير صالحة للاستخدام"، لافتًا إلى أن "الانهيار أدى إلى سقوط السقف على الطلاب، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة آخر بجروح خطرة بسبب تهالك الجدران والسقوف".وأضاف أن "منطقة مكطيمات تفتقر تمامًا للخدمات، والمدارس فيها مهددة بالانهيار في أي لحظة"، مطالبًا الحكومة بإجراءات عاجلة لضمان سلامة الطلبة.كما كشف أحد الأهالي أن "مدير المدرسة يضطر إلى جمع الأموال من الأهالي لإجراء إصلاحات بسيطة، في ظل غياب دعم "، معتبرًا أن "هذا الوضع غير مقبول ويعرض حياة المئات من الأطفال للخطر".وطالب الشهود الجهات الحكومية بفتح تحقيق عاجل، وتصنيف المدارس المتضررة، والشروع بأعمال إعادة إعمار حقيقية قبل وقوع جديدة.