اختطاف مواطن عراقي في ريف دمشق.. والدته تناشد السلطات العراقية (فيديو)

وقالت والدته إن فراس، الذي يسكن في منذ عام 2005 ويعمل في مجال العقارات، تم اختطافه يوم الخميس 13 تشرين الثاني أثناء سيره في أحد شوارع ريف دمشق من قبل جهات غير معروفة، موضحة أنه تزوج من ويقطن هناك.وأضافت والدته أنها تأمل في تحرك رسمي من قبل السلطات العراقية أو الجهات الدولية المعنية لضمان سلامة ابنها والكشف عن مصيره، معتبرة أن حياته في خطر منذ الحادث.ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات السورية أو العراقية حتى الآن حول الواقعة، في حين يواصل أفراد الأسرة محاولاتهم للتواصل مع الجهات المختصة للحصول على معلومات عن مكان وجود فراس.