سقوط طائرة هندية أثناء الاستعراض في الإمارات (فيديو)

تحطمت طائرة مقاتلة هندية من طراز تيجاس، اليوم الجمعة، أثناء عرض جوي في معرض دبي.



وأظهرت مقاطع مصوّرة سقوط الطائرة لأسباب مجهولة، ما أدى إلى تحطمها وانفجارها على الفور أثناء استعراض جوي في الإمارات.