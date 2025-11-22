ميسان.. إصابات بصفوف الجيش جراء اشتباك مسلح مع قتلة مدير كهرباء السلام

وقال المصدر لـ ، إن "قوة من الجيش دخلت باشتباكات مسلحة عنيفة مع قتلة مدير كهرباء الناحية (نجم عبد الله) الذي تم اغتياله ظهر اليوم بهجوم مسلح".وأشار الى ان "المواجهات أسفرت عن إصابة في عناصر الجيش بجروح متفاوتة".وفي وقت سابق، أعلن مصدر اخر اغتيال مدير كهرباء ناحية السلام بمحافظة (نجم عبد الله) دون معرفة الدوافع.