بعد إغلاقها.. مناشدات بإعادة غرفة تبرعات صناع المحتوى في بغداد

ناشد مشاركون بإنشاء " الزجاجية" لجمع تبرعات صناع المحتوى في بعدم إغلاقها، بعد قرار أمني بذلك.

وقال أحدهم في أحاديث لـ ، "نناشد الجهات الحكومية بعدم اغلاق الزجاجية التي تهدف لجمع التبرعات لذوي الاحتياجات الخاصة".

الى ذلك، قال مصدر أمني لـ ، إن "قوة أمنية الغت فقرة الغرفة الزجاجية التي تساهم في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتي نصبت وسط قبل عدة ايام وأمرت باغلاقها ورفعها فورا".

وشهدت ساحة التحرير خلال اليومين الماضيين، نصب في منطقة الباب الشرقي لبث يوميات عدد من المشاهير بهدف جمع تبرعات لشراء كراسي كهربائية متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.