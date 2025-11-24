بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار أربيل

– محلي

تنشر نيوز، اليوم الاثنين، اللقطات الأولى للانفجار في مصفى نفطي باربيل.

ووفقا للفيديو فان اعمدة الدخان تتصاعد من داخل المصفى، فيما تواصل فرق الدفاع المدني اخماد النيران.

ولم تعرف حتى الان حجم الاضرار المادية والاصابات وحتى طبيعة الانفجار حتى الان.



