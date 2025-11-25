بالفيديو.. موصلي يوجه رسالة للمسؤولين: مرشح قام بقشط الشارع وتركه بليلة الانتخابات

وقال في مقطع فيديو ورد لـ ، "اننا أهالي حي الشيخكيه قرب الأولى في مدينة ، جاء الينا مرشح ووعدنا باكساء الشارع في المنطقة، حيث قام بقشط الشارع البالغ طوله 110 مترا وتركه من دون إتمام العمل وانسحابه في ليلة الانتخابات".وذكر "عند التواصل مع المرشح تم ابلاغنا انه لا يوجد لديه الأموال الكافية"، مناشدا مسؤولي المحافظة على رأسهم المحافظ بـ"التدخل ومعالجة الامر ونحن دخلنا في فصل ".